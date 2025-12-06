RECIBÍ EL NEWSLETTER
Fue imputado joven que cometió un robo piraña en una farmacia disfrazado de delivery

Tres delincuentes participaron en el robo, pero pese a que tomaron recaudos para no dejar huellas y no ser identificados, el joven se cortó y sus rastros de sangre lo delataron.

Fue imputado el barbero de 18 años detenido por cometer un robo piraña en Punta Carretas. El joven llegó el miércoles acompañado de otros dos delincuentes a una perfumería ubicada en Bvar. Artigas y Benito Nardone, en Punta Carretas. Se disfrazaron de deliverys y se cubrieron con cascos y guantes.

Rompieron vidrieras, robaron perfumes y se fueron. Pese a que tomaron recaudos para no dejar huellas y no ser identificados, uno de los asaltantes, de 18 años, se cortó y sus rastros de sangre lo delataron.

Investigadores de la zona operacional uno fueron con una orden de allanamiento y detención a una barbería ubicada en el barrio La Unión y lo detuvieron. Además, en su casa le incautaron perfumes y dinero en efectivo.

Fue puesto a disposición de la Justicia que en las últimas horas resolvió imputarlo por un delito de hurto especialmente agravado, un delito de daño especialmente agravado y otro de receptación.

El asaltante cumplirá 90 días de arresto domiciliario total con uso de tobillera, mientras continúa la investigación.

