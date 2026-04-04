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Fue encontrado sin vida el joven que quiso cruzar a nado el Río Tacuarí y desapareció en el agua

Según informa la corresponsal de Subrayado en Cerro Largo, Silvia Techera, el joven se encontraba en el lugar junto a familiares y conocidos realizando actividades recreativas

Foto: Silvia Techera

Foto: Silvia Techera

En la tarde del viernes, cerca de las 17:30 horas, un joven de 22 años desapareció en aguas del Río Tacuarí, luego de ingresar al río para nadar. Tras realizar un cruce a la orilla opuesta e intentar el regreso, fue visto sumergirse pero no volvió a salir.

Según informa la corresponsal de Subrayado en Cerro Largo, Silvia Techera, el joven se encontraba en el lugar junto a familiares y conocidos realizando actividades recreativas

Personal del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), efectivos del PADO, personal de las Seccionales 13era y 16ta, y el Destacamento de Bomberos se desplegaron en la zona e iniciaron tareas de rastrillaje mediante embarcaciones en las profundidades del río.

Foto: Silvia Techera
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Es buscado joven que quiso cruzar a nado el río Tacuarí y desapareció en el agua

El cuerpo del joven fue encontrado en la tarde del sábado.

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