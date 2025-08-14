Fue chocado por un tren un auto que cruzó la vía con barrera baja en Progreso

Foto: FocoUy. Ferrocarril Central.

Un tren de carga, que se dirigía vacío al norte, chocó contra un auto que se interpuso en su camino en el kilómetro 26 a la altura de Progreso, Canelones. El accidente, que no dejó personas heridas, ocurrió a las 00:30 horas de este jueves.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que el paso cuenta con barrera y con señales lumínicas y sonoras. La principal hipótesis lo ocurrido es que el conductor no respetó las alertas e intentó cruzar.

"Los equipos de seguridad y las autoridades se encuentran iniciando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente", agregó el MTOP.

Las autoridades han insistido desde la instalación del Ferrocarril Central en que los conductores de vehículos respeten las señales y tengan precaución al cruzar las vías del tren.

