RECIBÍ EL NEWSLETTER
canelones

Fue chocado por un tren un auto que cruzó la vía con barrera baja en Progreso

El Ministerio de Transporte dijo que el paso tiene barrera y alertas lumínicas y sonoras.

Foto: FocoUy. Ferrocarril Central.

Foto: FocoUy. Ferrocarril Central.

Un tren de carga, que se dirigía vacío al norte, chocó contra un auto que se interpuso en su camino en el kilómetro 26 a la altura de Progreso, Canelones. El accidente, que no dejó personas heridas, ocurrió a las 00:30 horas de este jueves.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que el paso cuenta con barrera y con señales lumínicas y sonoras. La principal hipótesis lo ocurrido es que el conductor no respetó las alertas e intentó cruzar.

"Los equipos de seguridad y las autoridades se encuentran iniciando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente", agregó el MTOP.

Una mujer murió atropellada por el tren en Durazno. Foto: Policía Caminera.
Seguí leyendo

Una mujer murió tras ser atropellada por un tren cuando cruzaba en moto la vía férrea en Durazno

Las autoridades han insistido desde la instalación del Ferrocarril Central en que los conductores de vehículos respeten las señales y tengan precaución al cruzar las vías del tren.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
INVESTIGAN HOMICIDIO

Restos óseos encontrados en auto quemado pertenecen al abogado y exjuez penal que estaba desaparecido
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
de canelones a montevideo

La Policía persiguió por 20 kilómetros a un delincuente, que tras ser detenido sumó su 23° antecedente penal
BULGARIA Y RUSIA

Un hombre fue acribillado a balazos en el Cerro de Montevideo; su cuerpo tenía alrededor de ocho impactos

Te puede interesar

Videos: gritos e insultos entre Nicolás Viera y Sebastián Da Silva derivaron en la suspensión de la interpelación a Fratti video
DURO CRUCE EN EL SENADO

Videos: gritos e insultos entre Nicolás Viera y Sebastián Da Silva derivaron en la suspensión de la interpelación a Fratti
Senador Da Silva-  video
Senador Sebastián Da Silva

"Tuve que fumarme a mis hijos preguntando qué pasó, ¿y qué pasó? que un frentista acusó a tu padre de ser parte de Conexión Ganadera"
No vamos a tolerar agravios de odio de ningún tipo, dijo el senador Sabini, que suspendió la interpelación video
VIDEO | INSULTOS Y GRITOS EN EL SENADO

"No vamos a tolerar agravios de odio de ningún tipo", dijo el senador Sabini, que suspendió la interpelación

Dejá tu comentario