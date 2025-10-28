RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DE NUBEL

Frío, ventoso y nuboso hasta el miércoles; el jueves vuelve el calor y el sol a todo el país

El fin de semana será de calor con temperaturas que superarán 30ºC en el norte y de 26 a 28ºC en el sur, prevé Nubel Cisneros.

nubel-tiempo-proximos-días

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé que la situación de inestabilidad que ingresó el lunes se mantenga durante la jornada con viento y nubosidad en el sur del país.

Además, predominará el frío con bajas sensaciones térmicas (9 a 10ºC) con temperaturas que oscilarán entre 12 y 13ºC.

Esta situación se mantendrá el martes y miércoles, cuando se sumará la probabilidad de lloviznas en Montevideo.

"A partir del día jueves vuelve el calor a todo el país y vuelve el sol", anticipó. El viernes estará libre de lluvias y con temperaturas agradables.

El fin de semana será de calor con temperaturas que superarán 30ºC en el norte y de 26 a 28ºC en el sur del país.

Este martes, en los departamentos del norte, como Artigas y Rivera, las lluvias y lloviznas se mantendrán a lo largo del día, con la posibilidad de extenderse hacia el oeste.

