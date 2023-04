Explicó que desarrolla esta tarea para financiar su tratamiento médico, a pesar de que el Fondo Nacional de Recursos le paga la quimioterapia. Al principio tuvo que pedir dinero prestado porque necesitaba comenzar el tratamiento de inmediato. Dos clientes la ayudaron y pudo comenzar con la medicación. Tiene un tumor que está encapsulado en uno de sus pulmones y padece fibromialgia.

“Mis problemas de salud empezaron hace 7 años (…) tuve 14 operaciones”, relató. Y agregó: “Siempre me salían tumores y ellos siempre tenían que sacar para ver que no”. Su idea es poder devolver el dinero que le prestaron.

La tarea le lleva cinco horas por días, mínimo y a veces trabaja durante la noche. “Me considero una persona que me encanta lo que hago, el amor, no solo para esto, sino para las conservas, para mis mermeladas”, expresó. “No estoy acostumbrada a pedir ayuda, siempre ayudo a los demás pero no estoy acostumbrada a que alguien me ayude a mí. Entonces, el tener gente que hoy se preocupe, es fuerte”, destacó.

Florencia explicó que no es el hecho solamente de comprar un huevo, sino que las personas la ayudan psicológicamente. “Esto me mantiene un montón la cabeza ocupada”, apuntó.

En el mes de setiembre del año pasado fue operada y dijo: “Dios llevame porque ya no quiero seguir. Parece que las palabras que dije pasaron, no me podían reanimar en esa operación. Dije nunca más voy a decir eso, tengo hijos y personas que me necesitan”.