Fiscalía paraguaya solicitó extender por seis meses la prisión preventiva de Gianina García Troche

Moratorio indicó que la semana pasada la Fiscalía paraguaya solicitó "una prórroga extraordinaria" por seis meses más de la prisión preventiva al Tribunal de Apelaciones. "Era algo que nosotros suponíamos que podía pasar", afirmó. "Esto es parte de un proceso extorsivo, de una presión que se está ejerciendo para intentar llegar a una tercera persona, en este caso Marset", agregó.

La defensa de García Troche se opondrá a la extensión de la preventiva que vence en noviembre. García Troche fue detenida el 15 de julio de 2024 en el Aeropuerto de Barajas en Madrid proveniente de Dubái. Viajaba sola y documentación uruguaya. El 21 de mayo de 2025, fue extraditada a Paraguay donde está acusada por narcotráfico y lavado de activos en el marco de la operación A Ultranza Py. Moratorio recordó que el proceso lleva cuatro años en Paraguay.

"En los últimos cinco meses no ha habido ninguna actividad investigativa determinante como para tener presente. Nosotros entendemos que ese pedido de prórroga es infundado así como la imputación a García Troche, quien sostenemos su inocencia", afirmó. Moratorio sostuvo que para derribar el principio de inocencia deben existir evidencias concretas o se deben acreditar los riesgos procesales, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Recordó que García Troche se entregó pacíficamente, renunció al asilo y lleva un año y medio de prisión preventiva.

Moratorio aseguró que la imputación contra su defendida es "vaga, circular e imprecisa" y se mostró dispuesto a probar su inocencia. "Se le busca imputar un delito de lavado de activos donde no se hace referencia al delito precedente", afirmó. El abogado buscará que García Troche pueda recuperar su libertad y reencontrarse con sus hijos.

Respecto a Sebastián Marset, Moratorio indicó que está requerido por Paraguay, Bolivia y Estados Unidos, pero no por Uruguay. Consultado sobre la entrega del narcotraficante, su abogado sostuvo que "en este momento, no existe esa posibilidad si bien lo hubo tiempo atrás". Recordó que en ese sentido tuvo varias reuniones en Uruguay y en Paraguay sin poder acordar.