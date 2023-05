Fiscal del caso Astesiano archivó la investigación contra el ex director de Inteligencia Policial

Correa fue quien detuvo el 25 de setiembre de 2022 al ex custodio presidencial en la residencia de Suárez y Reyes cuando llegó de Costa Rica junto a Lacalle Pou.

En su solicitud de archivo, la fiscal Flores argumenta que “habiendo interrogado en forma detallada por la misma al indagado, la efectivización de la orden de detención y hasta la puesta a disposición de Fiscalía del detenido es competencia de actuación de la Policía, si bien es conveniente la coordinación entre Fiscalía y Policía, lo que en el presente operativo parecería no fue el ideal, en el procedimiento en particular, no se observan irregularidades que puedan dar lugar a reproche penal”.

“Respecto a los dichos de A. (Astesiano) en cuanto a que C. (Correa) habría manipulado del celular incautado con el objetivo de eliminar chats, los mismos surgen contradichos con la pericia obrante (...) por lo que, en la presente investigación no existen elementos que permitan atribuir responsabilidad penal al indagado, procediéndose al archivo de la misma”, concluye el documento.