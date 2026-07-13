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SOLUCIONES HABITACIONALES

Firman convenio que subsidia alquiler a mujeres víctimas de violencia de género

El trabajo interinstitucional permite otorgar 500 subsidios a mujeres que reciben acompañamiento de servicios especializados, de los gobiernos departamentales o de organizaciones de la sociedad civil.

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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial junto al Ministerio de Desarrollo Social amplían un convenio con Inmujeres para brindar soluciones habitacionales para mujeres víctimas de violencia de género.

Serán 500 los subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda y corresponden a mujeres que reciben acompañamiento de servicios especializados del propio ministerio, de los gobiernos departamentales o de organizaciones de la sociedad civil.

El convenio, que data del 2009, da continuidad al programa de soluciones habitacionales para mujeres que atraviesan situaciones de violencia. La novedad es la posibilidad de financiar, además del alquiler, gastos asociados al contrato, como las comisiones inmobiliarias y, en casos debidamente fundamentados, los gastos comunes.

Las postulaciones son realizadas por el Mides a través de una comisión interinstitucional integrada por los organismos participantes.

El programa también prevé otras respuestas habitacionales como viviendas transitorias o permanentes, cupos en vivienda nueva, materiales y mano de obra para mejoras habitacionales y viviendas de la Agencia Nacional de Vivienda destinadas a situaciones de emergencia crítica.

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