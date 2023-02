Fernando Pereira: "En otros países con los escándalos que tiene el gobierno hoy, había un caos"

“Por qué no se le pide al gobierno que diga cuáles son las buenas actitudes de la oposición. Porque en otros países del mundo con los escándalos que tiene el gobierno hoy, había un caos. Y en el Uruguay no lo hay. En Uruguay hay un debate público, y por qué no se le pregunta a (Álvaro) Delgado si eso no es patriótico. Es lógico que el Frente Amplio proteste si le dimos un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que estaba preso en Dubai por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Mi abuela Gloria no se lo hubiera dado nunca. Entonces, tienen cosas para explicar, pero no generamos caos. Tienen muchas cosas para explicar en el caso Astesiano, por qué se dio seguimiento al presidente del PIT-CNT (Marcelo Abdala), por qué se le dio seguimiento al senador Charles Carrera y al senador Mario Bergara, tienen cosas para explicar en el puerto (de Montevideo). Por qué se entregó el puerto 50 años sin informes jurídicos, sin informe económico. No importa si hay problemas penales o no, nosotros hablamos de política y pedimos explicaciones, y después somos muy responsables a la hora de actuar”, dijo Pereira.