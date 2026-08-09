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ACTO POR LOS 190 AÑOS

Delgado dijo que el Partido Nacional tiene la "obligación de construir una opción que le devuelva a la gente esperanza"

El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional llamó en el discurso por los 190 años a comprometerse y volver a gobernar el país en 20230 para que el Uruguay vuelva a tener rumbo.

Foco Uy

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El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, llamó a los nacionalistas a la "confianza y esperanza" y a cambiar "la resignación por ilusión".

Delgado enfatizó “volver a gobernar el país a partir de 2030, para que Uruguay vuelva a tener rumbo y para que la gente vuelva a tener esperanza”.

Y agregó: “Tenemos que construir la historia del futuro. Y eso implica un compromiso adicional que hoy vamos a hacer. Tenemos la obligación, como Partido Nacional, como partido de la Nación, de construir una opción, una opción que le devuelva a la gente esperanza”.

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Delgado dijo que no se puede esperar a que el gobierno se equivoque, "se equivoca seguido" y habló de comprometerse y volver a gobernar el país en 20230 para que el Uruguay vuelva a tener rumbo y la gente vuelva a tener esperanza.

"Confianza y esperanza. Nos vamos a comprometer con la mirada inclusiva e incluyente, reafirmando los valores de siempre, con la defensa de la libertad", expresó.

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