RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Femicidio en Punta Colorada: piden 30 años más 15 de medidas eliminatorias para el autor

La sentencia se conocerá a comienzos de noviembre. La víctima tenía 53 años y había denunciado a su expareja.

femicidio-punta-colorada-mayo-2024

Este lunes terminó el juicio oral por el femicidio de Karina Funes, una mujer de 53 años que ocurrió en Punta Colorada, el 6 de mayo de 2024.

La Fiscalía pidió 30 años de cárcel más medidas eliminatorias que suman 45 años para el autor del hecho, un hombre de 57 que era pareja de la víctima.

La sentencia se conocerá el 7 de noviembre.

Foto: Willan Dialutto, Subrayado. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha.
Seguí leyendo

Policía allanó vivienda y descartó vinculación de un hombre con homicidio; trabaja en elementos encontrados en la playa

En la tarde del 6 de mayo de 2024, el hombre le disparó a la víctima y huyó hacia Piriápolis en una camioneta. Intentó autoeliminarse pero sobrevivió y se recuperó.

Momentos antes, el femicida había sido citado por la Policía y tenía prohibido acercarse a su víctima, tras una denuncia por parte de esta.

Temas de la nota

Lo más visto

video
homicidio en montevideo

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto
asalto en un supermercado

Delincuentes robaron $ 4 millones, la remesa de un local de pagos en Pérez Castellanos
SOLIDARIDAD

"Es un empezar de cero. Me quedé con lo que tenía puesto", dijo Alejandra tras perder todo en incendio de su casa
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Veranito" con temperaturas de más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
TRIPLE FEMICIDIO EN ARGENTINA

Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas

Te puede interesar

Déficit fiscal bajó al 4,1% del PIB, informó el Ministerio de Economía
ECONOMÍA

Déficit fiscal bajó al 4,1% del PIB, informó el Ministerio de Economía
Sinae y Mides anunciaron cese de alerta roja por frío: hubo 266.969 plazas ocupadas en total desde el 23 de junio
Sociedad

Sinae y Mides anunciaron cese de alerta roja por frío: hubo 266.969 plazas ocupadas en total desde el 23 de junio
Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas
TRIPLE FEMICIDIO EN ARGENTINA

Detuvieron en Perú al Pequeño J, sospechoso del triple crimen de tres jóvenes argentinas

Dejá tu comentario