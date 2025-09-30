Este lunes terminó el juicio oral por el femicidio de Karina Funes, una mujer de 53 años que ocurrió en Punta Colorada, el 6 de mayo de 2024.
Femicidio en Punta Colorada: piden 30 años más 15 de medidas eliminatorias para el autor
La sentencia se conocerá a comienzos de noviembre. La víctima tenía 53 años y había denunciado a su expareja.
La Fiscalía pidió 30 años de cárcel más medidas eliminatorias que suman 45 años para el autor del hecho, un hombre de 57 que era pareja de la víctima.
La sentencia se conocerá el 7 de noviembre.
Seguí leyendo
Policía allanó vivienda y descartó vinculación de un hombre con homicidio; trabaja en elementos encontrados en la playa
En la tarde del 6 de mayo de 2024, el hombre le disparó a la víctima y huyó hacia Piriápolis en una camioneta. Intentó autoeliminarse pero sobrevivió y se recuperó.
Momentos antes, el femicida había sido citado por la Policía y tenía prohibido acercarse a su víctima, tras una denuncia por parte de esta.
Temas de la nota
Lo más visto
homicidio en montevideo
Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto
asalto en un supermercado
Delincuentes robaron $ 4 millones, la remesa de un local de pagos en Pérez Castellanos
SOLIDARIDAD
"Es un empezar de cero. Me quedé con lo que tenía puesto", dijo Alejandra tras perder todo en incendio de su casa
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
"Veranito" con temperaturas de más de 28° desemboca en "tormentas puntualmente fuertes", anunció Nubel Cisneros
TRIPLE FEMICIDIO EN ARGENTINA
Dejá tu comentario