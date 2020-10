Federico Valverde anotó en la goleada 4-1 del Real Madrid al Huesca

El internacional belga, aquejado de varias lesiones desde que llegara al Real Madrid en 2019, abrió el marcador con un zurdazo en el tramo final de la primera parte (40), mientras que el francés Karim Benzema (45 y 90) y el uruguayo Federico Valverde (54) fueron los otros autores de los goles blancos.

David Ferreiro anotó el tanto del honor para el Huesca.

La victoria permite al equipo de Zinedine Zidane liderar la clasificación del campeonato español, con 16 puntos, dos más que la Real Sociedad, que el domingo visitará al Celta, y Cádiz, que el viernes se impuso 2-0 en su visita al Eibar.

Tras un inicio de partido algo apático, lo que dio lugar a que el Huesca dispusiera de un par de ocasiones para abrir el marcador (8 y 29), el Real Madrid recurrió a la mayor calidad individual de sus futbolistas para decidir el choque.

En su primer partido como titular esta temporada, Hazard inauguró su casillero de goles esta temporada con un zurdazo desde unos 22 metros que entró pegado al palo del arco defendido por Andrés Fernández (40).

"Contento por su partido, el otro día jugó 20 minutos, ahora un poco más de inicio. Sabemos la calidad que tiene Eden, ha metido un buen gol, lo necesitábamos en la primera parte, porque después de su primer gol el partido ha sido diferente", destacó Zidane tras el partido.

DOBLETE DE BENZEMA

Sin tiempo para recuperarse de ese primer golpe, el Huesca encajó el segundo gol poco después, en el segundo remate entre palos de los blancos. Un centro al segundo palo desde la derecha de Lucas Vázquez, bajó la pelota con el pecho Benzema y remachó a la red con el pie derecho (45).

Sin apenas esfuerzo, el equipo de Zidane llegó con ventaja cómoda de dos goles al descanso y sentenció el duelo al inicio del segundo tiempo, en un centro de Benzema que envió a la red Valverde con un disparo cruzado (54).

Zidane no se mostró sorprendido con el gran rendimiento del joven centrocampista uruguayo: "'Fede' tiene regularidad en lo que hace en el campo. Tiene mucho recursos, me alegro por sus goles, aunque no es una faceta que suele tener, pero se trata de un jugador que puede mejorar muchas cosas, es importante".

El delantero David Ferreiro recortó diferencias a falta de un cuarto de hora para el final, pero Benzema acabó con cualquier posibilidad de sorpresa en una jugada iniciada por Marcelo con un centro desde la banda izquierda, que bajó en el segundo palo Rodrygo y remachó el francés libre de marca (90).

"Es una victoria, cuatro goles, tres puntos y hay que estar contentos, aunque se hable de que no marcamos, de que no jugamos bien...", concluyó el técnico del Real Madrid, que la próxima semana buscará su primera victoria en la Liga de Campeones ante el Inter.