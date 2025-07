Fanny está en silla de ruedas: su marido le disparó cinco veces y solicita colaboración para acceder a piernas robóticas

"Me dice, si te querés divorciar se termina para los dos", contó a Subrayado. "Saca un arma de adentro del bolsillo y me empieza a disparar", agregó.

"Tuve un tiro en el pecho, tiros en el abdomen, los dos brazos quebrados. Perdí el bazo, el riñón izquierdo y me reconstruyeron el hígado".

Y añadió: "Uno se siente culpable, por mí culpa pasó todo por más que me digan que no, para mí es así (...) el ánimo lo tengo para seguir adelante, simplemente que hay momentos que me viene el bajón por los dolores, si no estuvieran los dolores estaría mucho mejor.

Fanny contó que su papá es su motor y que reza para que la vea volver a caminar. "Si no fuera por él, estaría más en un pozo depresivo que otra cosa

Los interesados en colaborar, pueden comunicarse con ella a través del 099 414 341, cuenta Abitab 117339 o vía Instagram @fannyfernandezvainer

