Familia del imputado por el asesinato de "El Negro Kevin" denuncia amenazas de muerte, saqueo e incendio a su casa

La familia del imputado por haber asesinado al tiktoker y cantante " El Negro Kevin " pide protección. Denunció en la Policía que recibe amenazas de muerte y que su casa en La Teja fue saqueada y quemada.

El hombre imputado por haberlo asesinado de varios disparos con un revólver el miércoles de tarde en la puerta de la casa de la abuela de "El Negro Kevin" se entregó en la seccional 19 y en las últimas horas fue imputado con prisión preventiva por homicidio especialmente agravado, por haberse cometido frente a menores de edad.

El hombre, de 26 años, tiene dos hijos, de 4 y 8 años, y una pareja con quienes vivía, hasta el miércoles, al lado del lugar donde fue asesinado Kevin.

Ahora, la familia del hombre denunció en la seccional 19 que recibió amenazas de muerte, que su casa fue dañada y saqueada en la noche del jueves y que tuvieron que irse del barrio.

La abogada del imputado por haber asesinado a Kevin, Leticia Latorres, habló con Subrayado y explicó que están solicitando protección para la familia del imputado, que se tuvo que ir del barrio. Además, la defensora indicó que en la audiencia pidió que su cliente sea enviado a una cárcel fuera del área metropolitana por razones de seguridad.

Latorres aseguró que entre su defendido y la víctima existía un conflicto previo y que el homicidio se dio tras una discusión. "Él siente que intentó defenderse", indicó la abogada y valoró que el hombre se haya presentado en la comisaría minutos después del crimen.