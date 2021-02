Facundo Pellistri llevará la casaca número 37 en el Alavés, su nuevo equipo

“Agradezco al Manchester United y a Facundo por apostar por este proyecto y por confiar en que su desarrollo profesional y deportivo lo pueda hacer en nuestro equipo, aportándonos las cualidades que atesora como futbolista. Esperamos que encuentre el espacio para demostrar las condiciones y capacidades que tiene”, dijo en conferencia de prensa Sergio Fernández, director deportivo de la institución.

“Tuve un par de ofertas más pero me gustó mucho esta propuesta. Sergio Fernández me llamó y me motivó para tomar esta decisión”, explicó Pellistri.

“La Liga de España es una de las más grandes y la seguía desde Uruguay. Sabía que este era un desafío grande”, agregó.

Facundo, de 19 años, llegó a Manchester. Jugó varios partidos en la reserva. Pero el club quería darle minutos de alta competencia, por lo cual pensó en un préstamo,

"Cuando un jugador juega, crece. Ese es el camino que busco”, expresó el uruguayo.

Pellistri se mostró admirador de Messi, incluso por encima de Neymar. Y fue consultado por Iván Alonso, exfigura del club, hoy manager de Nacional.

"Es un compatriota y estoy con ganas de estar en un club donde él supo estar", concluyó.