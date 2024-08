Extendieron medidas y colocaron tobillera a Mastropierro por siniestro en el que atropelló a dos personas

Las medidas fueron extendidas por 90 días más, mientras continúa la investigación, y durante ese período el imputado no puede acercarse a las víctimas.

El joven quedó con secuelas varias. Tuvo que dejar el fútbol, deporte que practicaba profesionalmente, y retrasar sus estudios. Darío usa rodilleras ortopédicas y una plantilla en una de sus piernas porque le quedó más corta. Su novia Belén también fue víctima del siniestro.

“Cuando nos chocó, impactamos, volamos. El muchacho frenó a una cuadra y yo gritaba, pedía auxilio. El muchacho no se acercó en ningún momento. Gracias a Dios que apareció gente. El muchacho en ningún momento me preguntó si estaba bien, si necesitaba llamar a mi familia”, relató la joven en diálogo con Subrayado la semana pasada. Ellos circulaban en moto y él en auto. “Dobló en un sentido que no tenía que haber doblado”, aseguró.

Los abogados de Darío sostienen que Mastropierro -testigo y denunciante en el caso Penadés- propuso un acuerdo “irrisorio” y que si no logran acceder a una fórmula que convenga a ambas partes, irán a juicio oral y público.

Este lunes hubo audiencia en sede Judicial y allí se determinó la extensión de las medidas y se le impuso el uso de la tobillera electrónica.