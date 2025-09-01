Exportaciones de bienes suben 3,5% en agosto, impulsadas por soja, carne y celulosa

Las exportaciones de bienes del Uruguay sumaron USD 1.327 millones en agosto, cifra 3,5% superior a la de igual mes de 2024, informó Uruguay XXI . En el acumulado anual, las exportaciones sumaron USD 9.000 millones, cifra 5,4% superior a la de igual período de 2024.

Entre enero y agosto, las exportaciones de carne bovina sumaron USD 1.754 millones, con un aumento de 33%, siendo el principal producto exportado y el de mayor incidencia en el aumento de las ventas al exterior. En el caso de la soja, el monto exportado hasta ahora alcanza los USD 1.011 millones, un aumento de 16% respecto al año pasado. Las exportaciones de celulosa, en cambio, caen 4% respecto al año pasado, al sumar USD 1.563 millones, siendo el segundo producto de exportación, medido por facturación.