RECIBÍ EL NEWSLETTER
mujer trasladada al pasteur

Explosión por emanación de gas en una casa de Buceo dejó una mujer herida grave

La mujer, de 44 años, sufrió quemaduras en la cabeza, el rostro y las manos. Fue trasladada al Hospital Pasteur con quemaduras de segundo y tercer grado.

La mujer sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en cabeza, rostro y manos.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Una explosión por gas ocurrió en la mañana de este jueves en un ambiente de una vivienda ubicada en Juan de Dios Peza y Barroso, en el barrio Buceo. Una mujer de 44 años resultó herida de gravedad, informó a Subrayado el vocero de Bomberos, Sebastián Camejo.

La mujer sufrió quemaduras en la cabeza, el rostro y las manos. Fue hallada tirada en la cocina por personal de Bomberos y trasladada al Hospital Pasteur con quemaduras de segundo y tercer grado.

Camejo dijo que hubo una “deflagración de ambiente, una mezcla explosiva entre gas y oxígeno” producto de una emanación de gas desde una cocina. Las primeras pericias descartan que se haya tratado de una falla de algunos de los componentes, sino que apuntan a una apertura intencional.

mujer fue atacada por tres perros en la paloma: afirma que han agredido a otras personas y que nadie hace nada
Seguí leyendo

Mujer fue atacada por tres perros en La Paloma: afirma que han agredido a otras personas y que "nadie hace nada"

La cocina estaba conectada a una garrafa de 13 kilogramos.

Los daños estructurales fueron “menores” y “no comprometen la resistencia de la estructura”, señaló el vocero. Agregó que “no hubo daños por fuego ni gases calientes”. La casa es de dos plantas, construida con mampostería, de unos 100 metros cuadrados.

Además, arriba viven dos familias que no recibieron lesiones ni hubo daños en esas otras estructuras.

En el lugar trabajan efectivos de Bomberos —incluyendo efectivos del Departamento de Investigación de Siniestros— y policías del PADO, la Guardia Republicana y Unatem.

Temas de la nota

Lo más visto

Escena del siniestro fatal. Foto: Emiliano Gutiérrez
BARRIO PRADO

Ómnibus atropelló a una mujer de 62 años al doblar en la esquina de Bv. Artigas y Joaquín Suárez
pronóstico

Inumet amplió la advertencia amarilla por lluvias abundantes: mirá las zonas afectadas
HUBO ACUERDO ABREVIADO EN TOLEDO

Cinco años de cárcel para el hombre que alcoholizado y sin libreta cruzó en rojo y mató a tres jóvenes en un choque
DESDE ESTE MIÉRCOLES

Aviso de Inumet por precipitaciones copiosas, tormentas fuertes, y vientos fuertes y persistentes
luto

Falleció a los 23 años Florencia Sugo, hija del cantante Lucas Sugo

Te puede interesar

Sindicato de Ancap suspendió medidas y aceptó cuarto intermedio del MTSS para negociar propuesta
FANCAP

Sindicato de Ancap suspendió medidas y aceptó cuarto intermedio del MTSS para negociar propuesta
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi y José Lorenzo López. video
Aniversario de cofe

Orsi: "Larga vida a los sindicatos, movimientos sociales, PIT-CNT y a esta sociedad maravillosa"
Incidente con diputados en estacionamiento del Palacio Legislativo: fuentes de Locomoción descartan motivos políticos
HABRÁ INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Incidente con diputados en estacionamiento del Palacio Legislativo: fuentes de Locomoción descartan motivos políticos

Dejá tu comentario