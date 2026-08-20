Explosión por emanación de gas en una casa de Buceo dejó una mujer herida grave

La mujer sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en cabeza, rostro y manos.

Una explosión por gas ocurrió en la mañana de este jueves en un ambiente de una vivienda ubicada en Juan de Dios Peza y Barroso, en el barrio Buceo. Una mujer de 44 años resultó herida de gravedad, informó a Subrayado el vocero de Bomberos, Sebastián Camejo.

La mujer sufrió quemaduras en la cabeza, el rostro y las manos. Fue hallada tirada en la cocina por personal de Bomberos y trasladada al Hospital Pasteur con quemaduras de segundo y tercer grado.

Camejo dijo que hubo una “deflagración de ambiente, una mezcla explosiva entre gas y oxígeno” producto de una emanación de gas desde una cocina. Las primeras pericias descartan que se haya tratado de una falla de algunos de los componentes, sino que apuntan a una apertura intencional.

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La cocina estaba conectada a una garrafa de 13 kilogramos.

Los daños estructurales fueron “menores” y “no comprometen la resistencia de la estructura”, señaló el vocero. Agregó que “no hubo daños por fuego ni gases calientes”. La casa es de dos plantas, construida con mampostería, de unos 100 metros cuadrados.

Además, arriba viven dos familias que no recibieron lesiones ni hubo daños en esas otras estructuras.

En el lugar trabajan efectivos de Bomberos —incluyendo efectivos del Departamento de Investigación de Siniestros— y policías del PADO, la Guardia Republicana y Unatem.