Exconvencional colorado denunció que falsificaron su firma para colocarlo en una lista en las internas

"Al realizar las averiguaciones correspondientes, pude acceder al supuesto consentimiento que habría brindado para ser incluido en la lista 1600 del Partido Colorado, donde claramente se aprecian mis datos personales (nombre completo y credencial cívica) y expresamente se da el consentimiento para ser parte de la lista; el detalle no menor es que la firma no es la mía y nada tiene que ver con ella, ni parecida es", afirma Sosa.

Sosa pudo determinar que un funcionario electoral fue el responsable de la presentación de la lista 1600 con la firma falsificada. "La falsificación de una firma en un documento electoral no es un hecho menor. No es una irregularidad técnica ni un desliz burocrático. Es un acto doloso, premeditado, destinado a suplantar la voluntad de un ciudadano y a manipular la representación política, corrompiendo el proceso electoral desde su raíz", sostiene.

El caso salió a la luz cuando el 10 de abril Sosa intentó realizar el registro ante la Junta Electoral de Montevideo de la lista 185 por el Frente Amplio en apoyo a la candidatura de Mario Bergara, el sistema informático reveló que estaba inhabilitado por haber participado en las internas con un lema diferente, Partido Colorado.

"Este aviso del sistema me sorprendió dado que no solo no había participado en la interna, sino que de forma deliberada me había reservado la participación en todas las demás lecciones, por lo que no comprendía la razón de la imposibilidad", indicó Sosa.