Estudiantes de formación docente mantendrán medidas de ocupación tras reunión con Robert Silva

Lucas Valassi, representante de los gremios estudiantiles, enfatizó que la reunión es "un gran logro del movimiento estudiantil" pero que se llevaron "un poco de grado de decepción porque no ha habido tanta respuesta con propuestas", aunque destacaron que "el diálogo quedó abierto". Además, dijo que Robert Silva les propuso no seguir con las medidas de ocupación, pero los estudiantes entienden que es necesario continuar: "No se dio espacio a dialogar eso, se dio sobre el final. Nosotros como estudiantes tenemos que seguir, hay cosas que tenemos claras que no vamos a aflojar. Hay otras que son más negociables".

"Las autoridades habían estado cerrando un poco el diálogo, habíamos tenido sí conversaciones con CFE, que es una organización diferente, ahora con el Codicen, que son los jerarcas reales de la educación. Esto es un logro tras las medidas de lucha, tras los movimientos que hemos hecho", sostuvo y afirmó que los estudiantes presentaron una "plataforma clara". Gremios se concentraron en el exterior de la ANEP.