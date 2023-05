"Esto es corrupción; no sé qué terminará pasando en la coalición. Para el Frente Amplio este es un hecho grave, gravísimo. Queremos saber si esta es la única vivienda que se otorgó de esta manera", señaló Sánchez al ser consultado por Subrayado este viernes.

Sánchez agregó: "Me sorprende el no reconocimiento de un error, porque Cabildo Abierto y la propia ministra han intentado de confundir a la población; no existe una norma que habilite tener un cupo ministerial para darle una vivienda a quien quiera. Si eso se hace es corrupción. Que una persona tenga características especiales y situaciones de vulnerabilidad, son pasibles de participar de programas de vivienda. Pero participan del sorteo".