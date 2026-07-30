Este viernes "se complica, cuidado en la noche": Nubel Cisneros anunció tormentas muy fuertes e importante actividad eléctrica

El meteorólogo Nubel Cisneros dijo que este viernes "se complica" en todo el país debido al ingreso de un frente frío asociado a lluvias y tormentas.

"Mañana se complica. En la tarde ingresa un frente frío en las últimas horas por la zona suroeste y litoral, va a venir asociado a lluvias y tormentas (...) cuidado en la noche de mañana, puede haber granizada, rachas de viento y actividad eléctrica importante", destacó.

Las condiciones de temperatura y humedad favorecen la formación del fenómeno que se extiende hasta la mañana del sábado. La inestabilidad continuará en la frontera norte y noreste, mejorando, con descenso de temperatura.

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"Cuidado en la noche de mañana", advirtió. Y agregó: "No situación de tornado, pero sí de tormentas muy fuertes, asique hay que extremar los cuidados".

Según explicó el fenómeno afectará a todos los departamentos. "Las lluvias se van a dar prácticamente en todo el país con volúmenes muy importantes de aquí en adelante, a partir del mes de agosto", indicó.

El domingo no se registrarán precipitaciones.