Este miércoles el imparable Bayern Múnich se enfrenta por Champions con Lyon, el gran convidado de piedra

"El Bayern ha dado una lección de fútbol contra el Barça en todos los aspectos: presión alta, posesión, trabajo sin balón", reconoció Juninho, el director deportivo del Lyon.

"Pero si vemos bien el partido", añadió el brasileño, "el Barça dispuso de ocasiones antes de que esto ocurriera. Al Barça le faltó esta agresividad, esta humildad. Creo que tendremos que hacer más en estos aspectos".

Para el equipo francés, su partido de referencia será su duelo de cuartos de final contra el Manchester City, ganado por 3-1 ante un equipo que partía como favorito en esta 'Final 8'. "Si jugamos así, podemos ganar a cualquiera", apunta Juninho.

Pero habrá que ser muy fuerte para evitar una derrota contra un 'Rekordmeister' en su mejor momento, donde todas las estrellas se unen en favor de un colectivo que funciona como un arma de once filos (seis goleadores y ocho asistentes diferentes en el 8-2 al Barcelona).

- Más de 4 goles por partido -

El Bayern no solo ganó en Alemania la Liga y la Copa, sino que también presenta unas estadísticas en 'Champions' que asustan. Para empezar, 18 puntos de 18 posibles en la fase de grupos con una diferencia de goles de +19 (24 a favor, 5 en contra). Y de paso un 7-2 en octubre en campo del Tottenham, finalista de la pasada edición del torneo.

Después de los aperitivos, fue el Chelsea, cuarto de la Premier League, quien voló en pedazos recibiendo un 3-0 y un 4-1 en octavos. Todo eso antes de la goleada del siglo contra el gran Barcelona de Leo Messi. Estos resultados abultados dan como resultado una media de 4,33 goles por partido en 'Champions'. Lo nunca visto a este nivel.

El estado de ánimo de ambos equipos también es diferente. Mientras que los lioneses celebraban efusivamente en el vestuario su victoria contra el City, los muniqueses se mostraron sobrios. "No hubo ambiente de fiesta" tras el partido, dijo Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern. "Justo después, todo el mundo estaba ya concentrado en el siguiente desafío".

- "No vamos a tener una semifinal fácil" -

Lewandowski.jpg Robert Lewandowski le convierte a Barcelona. El partido ya estaba sentenciado a favor de Bayern por goleada

La máquina bávara se esfuerza no obstante en mostrar el mayor respeto por el 7º clasificado de la Ligue 1 francesa, que firmó una mala temporada maquillada en los últimos días por sus triunfos europeos: la eliminación de la Juventus de Cristiano Ronaldo en octavos (1-0, 2-1) y del Manchester City en cuartos (3-1), que le valen el apodo de "terror de los favoritos" en la prensa germana.

"El Lyon es un equipo que defiende con el corazón y que siempre puede marcar gracias a sus veloces atacantes", analizó Rummenigge, dos veces ganador del Balón de Oro (1980-81). "No debemos pensar que vamos a tener una semifinal fácil".

"Habrá que estar muy concentrados", le siguió el capitán, Manuel Neuer. "Los errores pueden castigarse muy pronto y podemos vernos por detrás rápidamente".

Jérôme Boateng, experimentado defensa central que ya ganó el título en 2013 y que participó en otro partido histórico, el triunfo por 7-1 de Alemania sobre Brasil en las semifinales del Mundial-2014, asegura que hay que hacer tabla rasa con respecto al duelo frente al Barça.

"Sabemos que este resultado no se va a repetir todos los días y que no podemos comprar nada con él. Está muy claro".

El sueño de Boateng es lograr otro triplete Liga-Copa-Champions luego del que consiguió en 2013, hasta el momento el único en la historia del club. Manuel Neuer, David Alaba y Thomas Müller son los otros tres jugadores que resisten de aquella plantilla de hace siete años y, salvo lesión, todos serán titulares el miércoles contra el Lyon.

- Un antecedente: la semifinal de 2010-

El capitán de aquel equipo, Cris, recordó en entrevista con AFP aquella llave perdida por falta de experiencia ante un rival que igual fue superior por plantel y poderío econòmico.

"Nosotros no teníamos esta experiencia". El exdefensa y capitán del Lyon, el brasileño Cris, lo confirma a la AFP: al conjunto lionés le faltó veteranía frente al Bayern de Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones de 2010 (1-0, 3-0) para gestionar la eliminatoria.

Cris.jpg El exzaguero de Lyon Cristiano Marques fue capitán del equipo en aquella semifinal y resultó expulsado.

Pregunta: Cris, usted disputó con el Lyon una semifinal de 'Champions' contra el Bayern en 2010. ¿Cómo encararon este enfrentamiento?

Respuesta: "El primer partido había sido complicado de preparar porque fuimos a Múnich en minibús debido al volcán islandés (Eyjafjallajökull) que hacía imposible volar. El viaje fue muy cansador pero a la llegada todo estaba bien organizado. Fue un encuentro cerrado, difícil, tenso con muchos duelos, que perdimos por 1-0 allá. El Bayern tenía un buen equipo y en la segunda parte, como de costumbre, Arjen Robben, con su gesto que ya conocíamos, logró marcar".

P: ¿Cuál fue entonces su actitud para la vuelta?

R: "Conservábamos nuestras opciones de clasificar a la final. Jugábamos en nuestra casa. Pero nosotros (el club) intentamos hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, sobre todo con el ambiente del partido con animaciones, se festejó en el estadio antes del partido. En el calentamiento sentimos cosas raras. El club generó una atmósfera para meter presión al Bayern pero nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de ambiente. Por supuesto era el momento para intentar cosas diferentes, solo que no funcionó. Encajamos un gol en la primera parte y después del descanso fui expulsado. De repente se volvió complicado. El equipo estaba desestabilizado. Con once jugadores, ya era difícil con un gol en contra, había que marcar tres. Pero con diez... La vuelta fue realmente difícil. Teníamos opciones aunque el Bayern tuviera un buen equipo enfrente".

P: ¿Pagó el OL su inexperiencia con respecto al Bayern?

R: "Fue la primera semifinal que jugábamos en la historia del club. Las eliminatorias anteriores sabíamos jugarlas. Habíamos disputado los cuartos contra el PSV Eindhoven (2005) o el AC Milan (2006). Teníamos esa experiencia. Pero no en semifinales. Era otra cosa. En cuartos supimos adaptarnos y gestionar el duelo contra el Burdeos, un equipo francés. Después ya existía la presión de jugar una semifinal, dos duelos para alcanzar la final. No teníamos esta experiencia".

P: ¿Le puede perjudicar de nuevo el miércoles al Lyon esta inexperiencia en estas alturas de la competición?

R: "El aspecto positivo es que se va a jugar a un partido, a puerta cerrada y en un campo neutral. Ya no existe la presión de los aficionados en los partidos en casa o fuera. Todo puede pasar, como contra el Manchester City. Era diferente contra la Juventus, porque ya había un resultado de la ida (1-0) que defender. El City era uno de los mejores equipos del mundo pero a un partido todo puede pasar".

P: ¿Cómo vivió usted este partido contra el City?

R: "La actitud de los jugadores en materia defensiva me pareció muy interesante. Mentalmente los jugadores estaban listos. Fueron compactos en los ataques, contrataques, los duelos. No hubo balones perdidos y todos peleaban a la vez. Fue realmente un trabajo colectivo. Y eso, eso marca la diferencia. Hoy puedes tener talento pero sin la capacidad mental es complicado".

P: ¿Piensa que el Lyon es capaz de repetir la misma actitud en cuanto a intensidad, esfuerzo colectivo y mental el miércoles?

R: "Esto va muy rápido pero pienso que están bien. Será un partido diferente. El Bayern quizá no jugará el mismo partido que contra el Barcelona, que estuvo un poco desorganizado. El Bayern es un equipo bien organizado con muchos automatismos. Los jugadores se conocen bien. La Juve estaba un poco cansada tras su campeonato, el City tuvo un final de liga muy duro mentalmente con el Liverpool. El Lyon supo aprovechar esos momentos estando fresco mentalmente. Creo que los lioneses han trabajo bien luego del confinamiento. Ante el Bayern está abierto, es otro partido. Hay que analizar los puntos fuertes y débiles".