VENEZUELA

Estados Unidos responsabilizó a Maduro por la muerte en prisión de otro político opositor

Murió en prisión un exgobernador de Venezuela y es el sexto opositor a Maduro que muere en la cárcel en un año. Estados Unidos acusa a Maduro de tener “un centro de tortura” para opositores.

Estados Unidos responsabilizó a Maduro por la muerte en prisión de otro político opositor. Foto: AFP

Estados Unidos arremetió este domingo contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte en prisión en ese país de un exgobernador opositor procesado por "terrorismo e instigación al odio", según la acusación oficial.

Alfredo Díaz, encarcelado y aislado desde hace un año, es al menos el sexto miembro de la oposición que muere en prisión desde noviembre de 2024.

Había sido arrestado tras las protestas desatadas por las controvertidas elecciones de julio pasado, en las que Maduro se atribuyó un tercer mandato a pesar de las acusaciones de fraude.

"La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó el Departamento de Estado en X a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

La reacción de Washington ocurre cuando una flotilla estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, ejecuta operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

Venezuela afirma que las maniobras emprendidas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump buscan derrocar a Maduro.

Representantes de organizaciones de derechos humanos informaron el sábado a la AFP sobre la muerte de Díaz, gobernador del estado de Nueva Esparta de 2017 a 2021.

Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas.

El gobierno de Maduro dijo que Díaz murió producto de un infarto.

FUENTE: AFP

