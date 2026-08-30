Estados Unidos llevó a cabo el domingo ataques en la isla iraní de Larak, ubicada en el estratégico estrecho de Ormuz, dijo el Comando Central estadounidense (Centcom), los primeros contra Irán desde finales de julio.
Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán, los primeros en un mes
La isla atacada está ubicada en el estrecho de Ormuz. Allí había lanzadores iraníes "preparándose para el ataque", aseguró el comando central estadounidense.
"Más temprano en el día, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak", donde "se había observado a Guardias de la Revolución Islámica prepararse para lanzar cohetes con minas navales", dijo Tim Hawkins, portavoz del Centcom, en un comunicado enviado a la AFP.
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FUENTE: AFP
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