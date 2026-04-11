Los medios de comunicación iraníes anunciaron este sábado el comienzo de las negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos.
Estados Unidos e Irán negocian en Pakistán por guerra en Medio Oriente
El primer ministro de Pakistán afirmó a medios de su país que las conversaciones de paz comenzaron.
Según las agencias Fars y Tasnim, "se decidió iniciar las negociaciones" tras "los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano". Hacen referencia a Israel. No precisan la agenda ni el formato, es decir si son directas o indirectas.
Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían "comenzado".
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En desarrollo.
FUENTE: AFP
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