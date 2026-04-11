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negociaciones por la paz

Estados Unidos e Irán negocian en Pakistán por guerra en Medio Oriente

El primer ministro de Pakistán afirmó a medios de su país que las conversaciones de paz comenzaron.

&nbsp;vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), estrechando la mano del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Foto: AFP

 vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), estrechando la mano del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Foto: AFP

El Jefe del Ejército de Pakistán y Mariscal de Campo Syed Asim Munir (derecha), al Ministro de Relaciones Exteriores Ishaq Dar (segundo por la derecha) y al Primer Ministro Shehbaz Sharif (tercero por la derecha) durante su reunión con el Presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf (cuarto por la izquierda) y el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi (segundo por la izquierda) antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Foto: AFP

El Jefe del Ejército de Pakistán y Mariscal de Campo Syed Asim Munir (derecha), al Ministro de Relaciones Exteriores Ishaq Dar (segundo por la derecha) y al Primer Ministro Shehbaz Sharif (tercero por la derecha) durante su reunión con el Presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf (cuarto por la izquierda) y el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi (segundo por la izquierda) antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. Foto: AFP

Los medios de comunicación iraníes anunciaron este sábado el comienzo de las negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Según las agencias Fars y Tasnim, "se decidió iniciar las negociaciones" tras "los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano". Hacen referencia a Israel. No precisan la agenda ni el formato, es decir si son directas o indirectas.

Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían "comenzado".

AFP
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Irán exige que cesen ataques al Líbano para mantener negociaciones con Estados Unidos

En desarrollo.

FUENTE: AFP

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