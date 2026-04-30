Estaciones de servicio con más clientes de lo habitual ante la suba de combustible y el feriado: "Lo están llenando"

El combustible aumenta desde este viernes 1 de mayo y los conductores fueron este jueves a suministrarse, aunque también por la previa del fin de semana largo.

Un equipo de Subrayado estuvo más temprano recogiendo opiniones de clientes y trabajadores, frente a la expectativa del incremento de precio.

"Es todo un paquete", dijo un hombre que aguardaba para poner nafta. "Veníamos a cargar porque estamos con poca nafta, pero a su vez, porque está subiendo todos los meses y va a seguir aumentando, con la guerra", sostuvo una mujer que observó más gente de lo habitual.

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Uno de los trabajadores de la estación aseguró que este jueves fue "muy movido".

"Desde ayer, antes de ayer, ya venimos con una movida bárbara, antes de que suba la gente carga", añadió. "Lo están llenando", afirmó sobre la forma de compra.

"Tienen que ponerse la mano en el corazón y saber que hay gente que necesita verdaderamente movilizarse para llevar el pan a la casa", sostuvo otro hombre.

El Poder Ejecutivo estableció un aumento en el precio de los combustibles de 7% para la nafta y el supergás y de 14% a partir del 1º de mayo.