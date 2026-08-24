RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAYSANDÚ

Delincuente ingresó a robar a una casa y estuvo cuatro horas adentro; víctimas reclaman que saben quién es y está libre

"Nos dijeron que no podían hacer nada, vino Científica, sacó huellas, nos preguntaron todo lo que faltaba. En el momento tampoco nos dimos cuenta de todo", dijo una de las víctimas.

robo-paysandu-cuatro-horas

Un delincuente ingresó a robar a una casa en Paysandú y se tomó el tiempo de estar cuatro horas dentro de la vivienda, mientras los dueños dormían.

"Nos entraron el martes de madrugada, desde las 2:00 de la mañana hasta las 6:00, 6:35 creo, pero había empezado una semana antes. Encontramos un papel en la puerta del portón, y como medio en joda dijimos 'nos marcaron la casa'", contó la víctima a Subrayado.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa se ve al delincuente circular por la vivienda a cara descubierta.

delincuente le apunto con un arma a un hombre y le robo el auto en la puerta de su casa en manga
Seguí leyendo

Delincuente le apuntó con un arma a un hombre y le robó el auto en la puerta de su casa en Manga

La familia víctima del robo sabe que vive cerca. Continúa libre.

"Nos dijeron que no podían hacer nada, vino Científica, sacó huellas, nos preguntaron todo lo que faltaba. En el momento tampoco nos dimos cuenta de todo, pero se llevó una botella de agua de la heladera, alcohol, la billetera de mi hija, ropa de valor que estaba colgada, la comida cerrada, mapple de huevo, la televisión", sostuvo la mujer.

"La persona vive acá atrás de casa y camina por acá, por adelante de nosotros", contó.

Temas de la nota

Lo más visto

Asalto al BROU de Pando: Policía estima que robaron 70 mil dólares, 90 mil euros y 10 millones de pesos
BROU NO CONFIRMÓ LA CIFRA HASTA EL MOMENTO

Asalto al BROU de Pando: Policía estima que robaron 70 mil dólares, 90 mil euros y 10 millones de pesos
46 AÑOS Y TRES ANTECEDENTES

Detuvieron al taxista que manejaba el móvil en el que huyeron delincuentes que robaron un almacén con un fusil
VIDEOS DE LA FUGA

"¡Despertate hermano, dale!": así fue la huida de los delincuentes que asaltaron el BROU de Pando
CANELONES

Cuatro delincuentes armados con escopetas y 9 mm rapiñaron sucursal del BROU de Pando
cuatro detenidos

Detienen a un cabecilla de Los Colorados tras 20 allanamientos en Cerro Norte; también cayeron integrantes de Los Suárez

Te puede interesar

Orsi en rueda de prensa, habló sobre el asalto a la sucursal del BROU en Pando.
DIJO QUE LA POLICÍA TIENE "PISTAS"

"No es una modalidad, el antecedente último es de 2023, nada indica que es una modalidad", dijo Orsi sobre asalto al BROU
Orsi se reunirá con líderes de partidos políticos para intercambiar puntos de vista antes de su discurso en la ONU
OFICIALISMO Y OPOSICIÓN

Orsi se reunirá con líderes de partidos políticos para "intercambiar puntos de vista" antes de su discurso en la ONU
Foto: Subrayado.  video
cuatro detenidos

Detienen a un cabecilla de Los Colorados tras 20 allanamientos en Cerro Norte; también cayeron integrantes de Los Suárez

Dejá tu comentario