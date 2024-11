"Está diciendo bolazos, fuimos gobierno y no pasó eso", dijo Mujica sobre comparación de Delgado entre Orsi y Alberto Fernández

El expresidente expresó que "está diciendo bolazos, Uruguay no es Argentina (...) nosotros fuimos gobierno y no pasó eso, asique no joda".

Seguí leyendo Delgado denunció llamadas a casas en la madrugada con su voz: "Una campaña que no es la que Uruguay merece"

"La política tiene una importancia de la gran puta, no por las cosas que te haga a favor sino por las cosas que te haga en contra. Si la política mira para otro lado y dejas que el mercado funcione así nomás, sin meter la mano el pescado grande se come al chico y no tiene vuelta, es así. Entonces vos tenés que amparar para que haya equilibrio, esas son responsabilidades que tiene el Estado y eso es lo que está en disputa en el fondo en esta elección".

En otro orden de temas, Mujica dijo que el presidente Lacalle Pou se preocupa porque le vaya bien a los maya oro "y también algo tira para abajo, que pague Creditel (...) las cuentas que va a haber que pagar es acalambrante, yo insisto, no es de mala fe es la manera de pensar, de cómo se mueve la sociedad, que les vaya bien a los maya oro".

Consultado por Subrayado sobre un proyecto de ley para regular las inversiones extranjeras que manifestó estar encajonado, el expresidente expresó que "lo que está hay que regularlo y no hay que darle prioridad a los que vienen de afuera, ni ventaja ninguna porque nuestra pequeña y mediana burguesía cada vez está cada vez más acorralada, se está transformando no en inversor, en rentista, compra un apartamento y lo alquila, eso no genera laburo".