Exministro en redes 

"Esperemos que esté muchos años preso", dijo Heber tras detención de Marset

El exministro del Interior Luis Alberto Heber felicitó a la policía de Bolivia y Paraguay por la captura del narcotraficante uruguayo.

Foto: FocoUy. Luis Alberto Heber, exministro del Interior.

Foto: FocoUy. Luis Alberto Heber, exministro del Interior.

El exministro del Interior Luis Alberto Heber se pronunció tras la detención del uruguayo Sebastián Marset y felicitó a las fuerzas de seguridad de Bolivia y Paraguay por el operativo.

“Felicitamos a las fuerzas policiales y de inteligencia de Bolivia y Paraguay por haber capturado a Sebastián Marset. Ahora esperemos que actúe la Justicia y que este peligroso narcotraficante esté muchos años preso”, escribió Heber en X este viernes.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes de mañana en un megaoperativo policial desplegado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Marset detenido. Foto: FocoUy
Marset puede ser extraditado a Estados Unidos, según autoridades de Paraguay, que igual pedirán su extradición

El Ministerio del Interior de Paraguay confirmó a Subrayado la captura de Marset y de al menos cuatro personas más, todas extranjeras, en la zona del tercer anillo de Santa Cruz. Se trató de un operativo coordinado de inteligencia entre Bolivia y Paraguay.

El líder narco uruguayo estaba prófugo desde 2022, cuando fue detenido en Dubái con un pasaporte falso y luego recibió de Uruguay un pasaporte legal para salir del país.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, confirmó la captura durante un operativo realizado en la pasada madrugada en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra.

