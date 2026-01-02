RECIBÍ EL NEWSLETTER
DE 08:30 A 13:30

Escuelas de Verano comienzan el 8 de enero en 149 centros educativos de todo el país

La directora general de Educación Primaria, Selva Pérez, dijo a Subrayado que el objetivo es que los niños aprendan jugando. El horario es de 08:30 hasta 13:30 y todos cuentan con servicio de alimentación.

escuelas-verano-uruguay
escuelas-verano-niños

El programa Escuelas de Verano inicia sus actividades el próximo 8 de enero y hasta el 5 de febrero en 149 centros educativos distribuidos en todo el país.

Las jornadas comienzan a la hora 08:30 y hasta 13:30, a excepción de Maldonado que es hasta la hora 17:00 y todos cuentan con servicio de alimentación.

La directora general de Educación Primaria, Selva Pérez, dijo que el objetivo es que los niños de las escuelas públicas puedan tener tiempos y espacios para estar juntos y compartir actividades lúdico-recreativas.

la mayoria de los ahogamientos de ninos ocurren en piscinas del hogar: profesor de natacion explica como evitarlos
La mayoría de los ahogamientos de niños ocurren en piscinas del hogar: profesor de natación explica cómo evitarlos

También se trabajan diferentes proyectos temáticos durante las clases para fomentar un aprendizaje más integral.

"Aprender jugando, esa es un poco la intención y que estas temperaturas estivales los encuentren en actividades motivadoras, inspiradoras en las que puedan seguir desarrollando habilidades de crecimiento personal", comentó. Y añadió: "Pensamos que vamos a llegar a una cobertura de más de 10.000 niños".

Los interesados en conocer la ubicación de los centros donde funcionan las escuelas verano, pueden ingresar a la página web de Primaria.

ESCUELAS DE VERANO DOS NUEVO

