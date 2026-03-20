¿Es una solución el túnel por 18 de Julio? La opinión de usuarios del transporte en Montevideo

El gobierno espera un último informe para definir sobre la construcción de un túnel por 18 de Julio . El presidente Yamandú Orsi se volverá a reunir con los intendentes de Montevideo y Canelones el próximo lunes.

Un equipo de Subrayado salió a dialogar con usuarios del sistema de Transporte para conocer qué opinan sobre la posibilidad de “túnel sí, túnel no”.

Para un joven consultado, el sistema ya funciona bien y no se imagina el túnel. Para una mujer, actualmente "es muy lento, faltan frecuencias, somos bastante ineficientes".

"La idea que se está manejando suena interesante si se agilitan los tiempos de traslado", sostuvo, pero consideró que la del túnel no es la mejor. "Difícil con nuestra idiosincrasia que esa obra pueda concretarse en poco tiempo. Quizá algo superficial, más rápido", opinó.

Para un hombre que fue consultado se necesita "un poquito más de frecuencia" y consideró que un túnel lo haría "más dinámico".

"Estaría bueno", dijo otro hombre sobre el túnel. "Creo que sería muy bueno para nuestro país, porque creo que hay cosas que Uruguay necesita estar a la altura de otros países, de otras naciones, igual que tener un tren", añadió una mujer.