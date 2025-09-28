Dirigencias de Partido Nacional y Partido Colorado se reúnen de urgencia tras atentado contra la fiscal Ferrero

Los partidos Nacional y Colorado resolvieron reunirse de urgencia este domingo, en paralelo, luego de conocer el atentado que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , sufrió en su casa de Jacinto Vera en Montevideo.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió reunirse en la casa del partido a las 18:00 horas. Será una sesión "grave y urgente", afirmó. Luego, los dirigentes darán una conferencia de prensa.

Lo mismo definió el Partido Nacional : su directorio se reunirá a las 18:30 de forma urgente y extraordinaria para tratar lo ocurrido. También habrá declaraciones al finalizar el encuentro.

Además, por parte del Poder Ejecutivo habrá dos reuniones: una en el Ministerio del Interior con toda su cúpula, en la tarde de este domingo; y otra en Torre Ejecutiva, en la mañana del lunes. Esta última fue citada por Orsi: irán los ministros Negro y Sandra Lazo (Defensa), además de Ferrero.

El atentado: explosión, disparo y varios vehículos.

Al momento no hay detenidos por el atentado en la casa de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera. Pero la Policía trabaja sobre dos vehículos que fueron hallados, uno incendiado y otro abandonado en plena calle, que –se presume– fueron usados por los delincuentes para escapar.

Una camioneta con caja, incendiada en su totalidad, fue hallada en la zona del barrio 40 Semanas, en horas del mediodía. Y en Marconi, fue encontrado abandonado un auto Volkswagen Bora negro.

El crimen ocurrió a las cinco de la madrugada. Los autores ingresaron por una azotea, armados y con un artefacto explosivo. Dispararon al menos dos veces y, antes de retirarse, causaron una explosión.

Algunos vidrios estallaron y hubo daños contra parte de la vivienda. No hubo personas heridas, pese a que la fiscal se encontraba en el interior de la casa, junto a familiares.

Los agresores se subieron a una camioneta y huyeron. Si bien había custodia para la fiscal de Corte, los funcionarios estaban en el frente del predio y no advirtieron a los intrusos por la azotea, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El crimen está a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y de Científica, cuyos efectivos trabajaron en la escena para hacer un relevamiento.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad del lugar y de la zona, a fin de establecer el recorrido de los delincuentes y tratar de identificarlos.