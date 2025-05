"Es un gobierno sin rumbo y que aparte se martilla los dedos constantemente", dijo Javier García

“Yo creo que las designaciones del gobierno las hizo gente y Orsi firmó abajo. Lo digo con todo respeto, porque estas cosas no se pueden saltar, lo de Cairo, lo de Koch, lo de este hombre (por Eduardo Viera), Arim”, agregó el senador, en referencia a las tres renuncias de jerarcas en los primeros tres meses de gobierno: Cecilia Cairo, exministra de Vivienda, Alejandra Koch, exvicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos, y Eduardo Viera, que el jueves anunció que renunciará al Instituto Nacional de Colonización.

“No veo rumbo y no veo liderazgo. Es obvio lo que estoy diciendo. No hay proyectos de ley. Vamos tres meses, van 100 días, que es el famoso término que se utiliza y rascás y te quedás con las renuncias, no hay otra cosa”, apuntó García.

“No es una luna de miel, es una luna de hiel, amarga. Porque la verdad que en 100 días, cuando el gobierno viene con todo el influjo, vamos, vamos y tendría que tener el aplauso, lo que ha tenido es la crítica”, agregó.

“Estamos en el período donde todo tendría que ser aplausos y sonrisas, y todo ha sido realmente momentos amargos, hiel”, concluyó.