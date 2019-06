Según informa el portal San José Ahora, el hallazgo lo realizó un vecino alrededor de las 11:30 en las inmediaciones de las calles Artigas y 25 de Agosto, cerca de la ruta 3.

El cuerpo no presentaba signos de violencia, y aún no ha podido ser identificado, porque la mujer no llevaba documentos.

La autopsia a la víctima determinará las causas de su muerte, que se estima ocurrió hace dos o tres días, debido al estado en que fue encontrado el cuerpo.

Personal de Policía Científica, Fiscalía y médico forense trabajan en el caso.