CANELONES

Encontraron un cuerpo quemado en Suárez e investigan el caso: la víctima todavía no fue identificada

El cuerpo fue encontrado en la tarde de este miércoles y trabajó Policía Científica junto al Departamento de Homicidios en la escena.

policia-patrullero-movil-policial

Encontraron el cuerpo de un hombre -aún sin identificar- en calle José Enrique Rodó y camino de Las Tropas, en jurisdicción de la Seccional 16 en Suárez, Canelones.

El cuerpo fue encontrado quemado en el lugar, sobre las 16:00 horas de este miércoles, y fue llevado al Instituto Técnico Forense para su identificación.

El caso se investiga como una muerte violenta, informaron desde la Jefatura de Canelones. Trabajó en la escena el Departamento de Homicidios, Policía Científica y el fiscal de Toledo, Juan Álvez.

