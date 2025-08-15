RECIBÍ EL NEWSLETTER
en montevideo

"En este momento de incertidumbre reafirmamos nuestra vocación como país de paz", dice Orsi en sesión de Aladi

La Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) sesiona este viernes en Montevideo, donde Orsi ofreció un discurso.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi en Aladi.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi en Aladi.

El mandatario valoró lo hecho por Aladi "en momentos tan complejos donde el viento está de frente para los temas de integración". Señaló que hay un "cúmulo de incertidimbres" y de "expectativas que no sabemos cómo llenarlas", pero destacó el "hilo de aportes" y de "hitos" logrados por el organismo.

"En esta crisis de incertidumbre capaz estamos ante las puertas de oportunidad", expresó. Agregó que en esos casos la Aladi "termina siendo generador y disparador de acuerdos", dando apoyo a pequeñas y medianas empresas o facilitando el comercio.

Orsi se reunió con Rada; el músico dará un concierto por la celebración de los 200 años de la Independencia
Orsi se reunió con Rada; el músico dará un concierto por la celebración de los 200 años de la Independencia

"Sepamos ver que hay una fuerza que rema contra la corriente, tratando de lograr ese milagro de integración, tan necesario para nuestra gente", indicó.

Respecto a Uruguay, Orsi dijo: "En este momento de incertidumbre reafirmamos nuestra vocación como país de paz".

