"En este momento de incertidumbre reafirmamos nuestra vocación como país de paz", dice Orsi en sesión de Aladi

El presidente de la República, Yamandú Orsi , participó en la mañana de este viernes en la sesión extraordinaria de la Asociación Latinoamericana de Integración ( Aladi ), por el 45.° aniversario del organismo.

El mandatario valoró lo hecho por Aladi "en momentos tan complejos donde el viento está de frente para los temas de integración". Señaló que hay un "cúmulo de incertidimbres" y de "expectativas que no sabemos cómo llenarlas", pero destacó el "hilo de aportes" y de "hitos" logrados por el organismo.

"En esta crisis de incertidumbre capaz estamos ante las puertas de oportunidad", expresó. Agregó que en esos casos la Aladi "termina siendo generador y disparador de acuerdos", dando apoyo a pequeñas y medianas empresas o facilitando el comercio.

Seguí leyendo Orsi se reunió con Rada; el músico dará un concierto por la celebración de los 200 años de la Independencia

"Sepamos ver que hay una fuerza que rema contra la corriente, tratando de lograr ese milagro de integración, tan necesario para nuestra gente", indicó.

Respecto a Uruguay, Orsi dijo: "En este momento de incertidumbre reafirmamos nuestra vocación como país de paz".