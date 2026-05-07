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MONTEVIDEO

Embotellamiento en rambla Baltasar Brum fue causado por un camión con desperfecto mecánico

La rambla estuvo trancada entre las 16:00 y las 17:35, aproximadamente, informó Policía Caminera.

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Hubo corte de tránsito y se generó un embotellamiento este jueves por la tarde en la rambla Baltasar Brum esquina San Ramón, en Montevideo.

Policía Caminera informó que esto se produjo por un camión con desperfecto mecánico que quedó trancado en ese punto y causó el congestionamiento del tránsito.

La rambla estuvo cortada entre las 16:05 hasta las 17:35, período en el que el tránsito liviano se desvió por San Ramón hacia bulevar Artigas. El cruce ya fue liberado.

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