Emanero llega este verano a Punta del Este: se presentará el 25 de enero en Open Park

Emanero , uno de los artistas más convocantes y versátiles de la escena argentina actual, llega este verano a Punta del Este . Se presentará el domingo 25 de enero a las 18 horas en Open Park .

La preventa exclusiva de entradas ya disponible en Entraste.com con todas las tarjetas Santander + 15% de descuento hasta este jueves 18 de diciembre. El canje de entradas por Puntos Soy Santander está disponible a partir de este miércoles 17 de diciembre. La venta general comienza este jueves 18 de diciembre a partir de las 12 horas.

En el último año, Emanero agotó cuatro Movistar Arena y en agosto también fue sold out en el Antel Arena, confirmando el gran momento que atraviesa.

Su más reciente lanzamiento, junto a David Bisbal y Luciano Pereyra, es una cumbia explosiva en la que ambos artistas se subieron a las Runflas, el formato creado por Emanero donde invita a figuras de distintos géneros a compartir su universo musical.

Su hit "Sinvergüenza", que ya supera los 400 millones de reproducciones en plataformas, se consagró en 2025 como la canción con mayor permanencia en el ranking de Youtube Argentina. Con una gira que recorrió toda Argentina para más de 400.000 espectadores, Emanero se consolida como uno de los artistas argentinos más convocantes del momento.

Este 2026, dará un nuevo paso en su carrera con su primera gira por España, llevando su música a las principales ciudades del país: el 4 de setiembre en Barcelona, el 5 en Madrid, el 6 en Valencia, el 9 en Mallorca, el 11 en Alicante y el 12 de setiembre en Málaga.