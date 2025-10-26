El viaje al pasado

Es un libro para niños, y es para padres que quieren leerles un buen libro a sus hijos pequeños, y hacerlos viajar en la aventura de una creación: imágenes agradables para mirar y textos que aluden a la fantástica posibilidad de volver al pasado para ver en vivo, algunos hechos memorables.

Polo y Analía son dos personajes amigables con la literatura infantil, ya se podría decir que “viejos conocidos” con sus libros de aventuras simpáticas y coloridas.

Primero fue “Polo y Analía viajan por el mundo” con un nuevo viaje, para conocer quince lugares de los cinco continentes, desde el Taj Mahal hasta las pirámides de Chichen Itzá, pasando por los canales de Venecia y otros.

Luego llegó “Polo y Analía de la antártida a la luna” con un nuevo viaje, para conocer costumbres, lugares únicos en el mundo, sonidos y sabores desde Grecia hasta Kenia, desde Río de Janeiro hasta Tailandia con un final sorpresivo para ir al espacio.

Y en la tercera ocasión llegó “Polo y Analía conocen Uruguay” con esta pareja de niños que recorrían el país para conocer los 19 departamentos, con sus lugares típicos, su historia y sus fiestas populares.

Ahora ha sido la versión de mayor imaginación, “Polo y Analía viajan al pasado de Uruguay” para ir a ver hechos históricos: ¿cuándo y cómo se inventó el chivito? ¿Dónde se estrenó La Cumparsita? ¿Cómo Uruguay salió campeón mundial? ¿Cómo fue el primer voto femenino de Sudamérica?

Estos libros de los periodistas Iván Kirichenko y Paz Sartori, también ilustradora, se han convertido en una saga que promete nuevos capítulos.

Paz Sartori estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República, tuvo formación en dibujo y Licenciada en Comunicación y Periodista.

Iván Kirichenko es periodista, docente y especialista en comunicación estratégica, con experiencia en El País, Búsqueda, y actualmente dirige la agencia de comunicación Signo.

Ambos sumaron esfuerzo y talento para crear dos personajes que están creciendo, no en edad, porque siempre aparecen tal cual la primera vez, pero sí en amigos lectores.

¿Por qué leerlo?

A la hora de contagiar el gusto por la lectura y el amor por los libros, los padres encuentran en este libro, y sus anteriores, un buen vínculo con sus hijos pequeños.

Polo y Analía nos invitan a hacer un viaje al pasado de Uruguay, de Iván Kirichenko y Paz Sartori.