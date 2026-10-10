RECIBÍ EL NEWSLETTER
MEDIO ORIENTE

El presidente palestino convoca elecciones presidenciales y legislativas para septiembre de 2027

Las elecciones legislativas palestinas tendrían que haberse celebrado el 28 de noviembre de 2026. Las presidenciales se esperaban a principios de 2027.

Mahmud Abás. Foto: AFP

Mahmud Abás. Foto: AFP

El presidente palestino, Mahmud Abás, decretó el sábado que las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 11 de septiembre de 2027, con lo que se aplazan casi un año los comicios legislativos.

El presidente "publicó el sábado un decreto presidencial en el que pedía la celebración simultánea de elecciones presidenciales y legislativas", indicó su oficina en un comunicado difundido por la agencia oficial Wafa.

Las elecciones legislativas palestinas, cuya convocatoria forma parte de las reformas solicitadas por la comunidad internacional, tendrían que haberse celebrado el 28 de noviembre de 2026. Las presidenciales se esperaban a principios de 2027.

Foto: FocoUy. Marcos Carámbula, exintendente.
Seguí leyendo

"Es un compañero de fierro, de mucha confianza", dijo Orsi tras designar a Carámbula embajador en Palestina

Las autoridades palestinas afirmaron esta semana que Israel impedía a responsables electorales acceder a Jerusalén Este y a la Franja de Gaza.

Según la presidencia palestina, el cambio de calendario responde a los "obstáculos impuestos por las medidas israelíes" que impiden organizar los comicios en la fecha prevista, así como a la necesidad de crear condiciones políticas, de seguridad y logísticas adecuadas para garantizar unas elecciones "libres, justas e inclusivas".

Israel, que organiza sus propias elecciones el 27 de octubre, rechazó toda responsabilidad.

Mahmud Abás, "que no ha organizado elecciones desde hace más de 20 años, ha vuelto a engañar a la comunidad internacional", respondió el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, en X.

"Su intento de implicar a Israel en este asunto (...) no es más que otra ridícula mentira destinada a eludir sus responsabilidades y evitar tener que rendir cuentas", arremetió.

Durante una reunión celebrada el miércoles en El Cairo, cuatro facciones palestinas, entre ellas Fatah, el partido de Abás, y Hamás, acordaron abrir un "diálogo nacional".

Según una fuente cercana a las conversaciones, también solicitaron el aplazamiento de la votación.

No es la primera vez que se posponen unos comicios palestinos. En 2021, Abás convocó elecciones legislativas y presidenciales que fueron aplazadas al alegar la falta de garantías para su celebración en Jerusalén Este, anexada por Israel.

Las últimas elecciones legislativas palestinas, celebradas en 2006, fueron ganadas por Hamás, que gobierna en Gaza. Fatah controla la Autoridad Palestina, a cargo de partes de Cisjordania ocupada. Esto ha agravado las tensiones entre ambas facciones rivales.

Desde la ruptura entre ambos movimientos en 2007, el Consejo Legislativo Palestino, equivalente al Parlamento, no ha vuelto a sesionar.

Abás, elegido presidente en 2005, continúa en el poder pese a que su mandato expiró teóricamente en 2009 y desde entonces gobierna por decreto.

FUENTE: afp

Temas de la nota

Lo más visto

video
banco de previsión social

Sindicato de BPS denuncia problemas en acceso a préstamos por parte de usuarios; la explicación de la institución
COLONIA

Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo
EXINTENDENTE DE MALDONADO

Enrique Antía deberá devolver en un plazo de 10 días un campo propiedad de Colonización en Aiguá
En pinamar, canelones

Discusión en el tránsito terminó con padre e hijo heridos con machete: el agresor fue imputado
LO PRESENTÓ JORGE DÍAZ

Gobierno presenta proyecto de ley para que ciudadanos legales extranjeros sean también ciudadanos nacionales de Uruguay

Te puede interesar

Detenido en Italia por droga dijo que recibía órdenes de un teléfono que le dieron en Uruguay: su declaración ante la Justicia video
119 ladrillos de droga

Detenido en Italia por droga dijo que recibía órdenes de un teléfono que le dieron en Uruguay: su declaración ante la Justicia
El perfil del uruguayo detenido en Italia por cargamento de droga: en agosto recibió ocho disparos video
NARCOTRÁFICO

El perfil del uruguayo detenido en Italia por cargamento de droga: en agosto recibió ocho disparos
Aeropuerto de Tocumen. Foto: AFP video
TRAS EL TERREMOTO

Uruguayos varados en Panamá: salió el primer vuelo desde el aeropuerto de Tocumen, informó Cancillería