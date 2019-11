El poeta catalán Joan Margarit, Premio Cervantes 2019

El jurado argumenta que Margarit merece el galardón "por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje, siempre innovador. Ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría".

Arquitecto además de poeta, Margarit publicó a principios de este año "Para tener casa hay que ganar la guerra", una autobiografía en prosa de sus años jóvenes. Sus obras completas fueron publicadas recientemente bajo el título de 'Todos los poemas (1975-2015)'.

En una entrevista reciente contó por qué España le da miedo.

"No olvide que a los cinco años me golpearon por hablar en catalán. Existe un miedo dentro de mí que puedo paliar con cultura, pero no evitarlo. A mí España me da miedo. Y digo España con Cataluña dentro. Me da miedo España desde los Reyes Católicos", opinó.

Actualmente está jubilado como docente de la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

El premio, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte español, recayó el año pasado en la poeta uruguaya Ida Vitale y el anterior en el nicaragüense Sergio Ramírez, por lo que no se cumplió en la pasada edición la habitual alternancia del galardón entre Latinoamérica y España.

Creado en 1975, este premio reconoce la trayectoria de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispano. A este galardón puede ser propuesto cualquier escritor cuya obra literaria esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en esta lengua. El “Nobel” de la literatura en español no puede declararse desierto ni otorgarse a título póstumo.

POEMA DEDICADO A SU HIJA JOANA, FALLECIDA A LOS 30 AÑOS

'Un cuento'

No digas nada, Joana,

tan sólo escúchalo y no digas nada.

Íbamos caminando en la lluviosa

mañana por el pueblo adormecido,

entrábamos despacio

por una larga calle de adoquines

que no llevaba hacia ninguna parte.

Los niños nos llamaban con canciones

para acercamos al canal, que viésemos

su casa reflejándose en el agua.

Te gustaba, ¿recuerdas?,

ver a los niños. Al marchamos

quedaban sus caritas pegadas al cristal,

sus voces apagándose en el agua.

Llegamos tarde. Demasiado. Tanto

que siempre volveremos separados:

ese es el precio por haber podido

entrar dentro de un cuento.

Y qué suerte encontrarte ahora aquí,

de madrugada, convertida en patio:

esto quiere decir que todo el tiempo

estabas junto a mí en la oscuridad.

IDA VITALE PIDIÓ POR VILA-MATAS

La poeta Ida Vitale, Premio Cervantes 2018, quería darle "consuelo a los derrotados", y por eso no dudó confesar en público, pese a tener al ministro de Cultura español a su lado, que ella tenía otro candidato distinto: Enrique Vila-Matas."No voto nunca por amigos y no tengo el gusto de conocer a Vila-Matas", dijo, lo que hizo reaccionar con complicidad a Guirao con un "te lo presentamos".

Según reconoció la poeta, "no siempre se llega -a un premio- conociendo toda la literatura", "lo cual es bastante horrible": "pero ese poema -en referencia a "No tires las cartas de amor" de Margarit- me ganó mucho", reconoció.

En este sentido, Vitale aceptó que siempre tiene en cuenta que "los otros saben más que uno, entienden más que uno, y sobre todo son más futuro que uno".