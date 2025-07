"El personal del juego no estaba capacitado para primeros auxilios", dijo testigo del accidente en el Gusanito Manzana

Y agregó: "Lo primero que atiné fue a que mis hijas se quedaran con la mamá y salí corriendo para el lugar de los hechos. Vimos que el padre estaba consciente y que se quería reincorporar (...) escuchamos a un niño llorar y ahí atamos cabos. El niño había salido despedido primero".

Según Di Genio, el único que lo vio caer del juego fue el padre, pero no se acordaba de nada por el golpe que sufrió.

"El personal del juego no estaba capacitado para primeros auxilios". Y añadió: "Ante un accidente no había un protocolo de acción, nadie sabía qué hacer y esto no puede ser cuestión de suerte de que haya personal de salud en la zona".

Por otra parte, Alejandro Montero, el enfermero de la ambulancia que atendió al padre y al niño, contó a Subrayado que cuando llegó había mucha gente y vio al hombre que intentaba pararse, pero no podía.

"Le hablo, me doy cuenta que está muy excitado que no iba a lograr nada desde la palabra y que lo que sí tenía que hacer por seguridad de él era inmovilizarlo. Estamos hablando de una caída de tres o cuatro metros. Yo lo veo caer de cabeza, no sé en concreto si pega contra algo". Y agregó: "Él no colaboraba por lo que tuve que utilizar todo mi cuerpo para hacerlo de una forma correcta".

Cuando el enfermero estaba solicitando una ambulancia, escuchó llorar a un niño y de inmediato llegaron tres ambulancias y un patrullero.

"Me da pena ver de que lo único que se habla es de la responsabilidad del padre, que no quito que no la haya tenido, pero acá hay cosas que están por encima de eso y que fallamos desde el vamos. Para mí va en lo que hace el aspecto de seguridad de los juegos, no es culpa de los empleados".

ENFERMERO NIÑO

Por otra parte, el edil del Partido Colorado, Federico Paganini, dijo a Subrayado que le preocupó mucho el siniestro y señaló que la ordenanza establece que la intendencia tiene que habilitar los juegos cada un año.

"Sospechamos que algunos de esos juegos no cuentan con habilitaciones permanentes, los cuales significan un riesgo grande para los niños y para todos los padres que los llevan a los juegos del Parque Rodó".

Y añadió: "Los controles también tienen que formar parte del ABC de la intendencia".

Paganini indicó que realizará un pedido de informes para conocer la situación actual de las habilitaciones.