"Ahora estás en problemas. Te voy a picar": jubilada relató enfrentamiento con delincuente que entró a robar a viviendas

"Ella lo corrió, él tiró el celular, ella lo agarró y entonces yo salí (...) a buscarlo, apareció ahí y me dijo abrime la puerta. Le dije no te abro nada porque vos no tenés que estar acá y a parte robaste".

En el complejo hay rejas y alambre de púas. "Intentó salir y no pudo". Cuando la mujer le dijo que iba a llamar a la Policía, el joven delincuente la amenazó: "Ahora estás en problemas. Te voy a picar".

Según el testimonio, el individuo andaba con un cuchillo, pero varios vecinos lograron mantenerlo en el lugar hasta que llegaron los efectivos.

El delincuente se encuentra detenido y a disposición de la Justicia.

El complejo forma parte del proyecto Rodrigo de Triana, un conjunto de viviendas subsidiadas por el gobierno, específicamente destinadas a jubilados y pensionistas que cumplen con ciertos requisitos de ingresos.