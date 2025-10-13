RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMIENZA EL 18 EN FRAY BENTOS

El Partido Nacional inicia dos meses de análisis y autocrítica tras la derrota electoral

“Análisis, autocrítica y capacidad de mejora”, así se llama el proceso de dos meses que inicia el Partido Nacional con reuniones por regiones en todo el país, durante octubre y noviembre.

Álvaro-Delgado-octubre-13

El Partido Nacional inicia el 18 de octubre una serie de reuniones por región que cubrirán todo el país hasta finalizar en noviembre con Montevideo y Canelones.

En esas reuniones los blancos harán análisis y autocrítica de la derrota electoral del 2024.

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado (ex candidato a la Presidencia en las elecciones del año pasado), dijo que se esperó hasta que culminara el ciclo electoral, con las departamentales de mayo, y a que se eligiera e instalaran las nuevas autoridades partidarias.

tras 40 anos en el parlamento, luis alberto heber renuncia a su banca del senado el martes 14 de octubre
Seguí leyendo

Tras 40 años en el Parlamento, Luis Alberto Heber renuncia a su banca del Senado el martes 14 de octubre

“Análisis, autocrítica y capacidad de mejora”, así se llama el proceso de reuniones que comienzan en Fray Bentos y terminan en Montevideo, en noviembre.

Con cinco reuniones por región, y se convoca a toda la estructura partidaria.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ROCHA

Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ

"Conductas celosas y persecutorias": el perfil de Pablo Laurta, el uruguayo autor del doble femicidio en Córdoba
montevideo

Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado
HASTA LA HORA 12:00

Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
URUGUAYO DETENIDO EN GUALEGUAYCHÚ

Ministro de Seguridad de Córdoba confirmó a Subrayado que Pablo Laurta es el autor del doble femicidio

Te puede interesar

Foto: Subrayado, archivo. Escena del crimen.
enero – setiembre

Interior presentó cifras de delitos de enero a setiembre, que muestran bajas en general en comparación con 2024
Pablo Laurta en X
ARGENTINA

Encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta, en Gualeguaychú
Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
dos países sacudidos

El uruguayo detenido en Argentina por dos femicidios y el secuestro de su hijo: lo que se sabe de Pablo Laurta

Dejá tu comentario