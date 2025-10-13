El Partido Nacional inicia dos meses de análisis y autocrítica tras la derrota electoral

El Partido Nacional inicia el 18 de octubre una serie de reuniones por región que cubrirán todo el país hasta finalizar en noviembre con Montevideo y Canelones.

En esas reuniones los blancos harán análisis y autocrítica de la derrota electoral del 2024.

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado (ex candidato a la Presidencia en las elecciones del año pasado), dijo que se esperó hasta que culminara el ciclo electoral, con las departamentales de mayo, y a que se eligiera e instalaran las nuevas autoridades partidarias.

“Análisis, autocrítica y capacidad de mejora”, así se llama el proceso de reuniones que comienzan en Fray Bentos y terminan en Montevideo, en noviembre.

Con cinco reuniones por región, y se convoca a toda la estructura partidaria.