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VATICANO

El papa León XIV fue hospitalizado y este mismo martes será operado para extirpar el nódulo pulmonar

El papa León XIV fue trasladado al hospital Gemelli pasado el mediodía (hora de Roma), y el Vaticano anuncia que en la tarde será operado por el nódulo pulmonar. Luego, una semana de reposo.

El papa León XIV cuando sale del Vaticano rumbo al hospital Gemelli. Foto: AFP.

El papa León XIV cuando sale del Vaticano rumbo al hospital Gemelli. Foto: AFP.

El papa León XIV fue trasladado este martes al hospital Gemelli de Roma, donde será operado en la tarde (hora local) para que se le extirpe un nódulo del pulmón, anunció el Vaticano.

El pontífice, de 71 años, saludó con la mano a los seguidores presentes frente al Vaticano desde la ventanilla del vehículo en el que fue trasladado al hospital donde tradicionalmente son atendidos los papas.

Llegó al centro médico poco después, a las 13:10 (hora de Roma), según constataron periodistas de la AFP.

Papa León XIV. Foto: AFP
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El papa León XIV será hospitalizado el martes para someterse a una cirugía por el nódulo pulmonar detectado

El domingo el papa anunció al mundo que los médicos le habían detectado un nódulo pulmonar y que la recomendación era una intervención quirúrgica para quitarlo y examinarlo.

El lunes el Vaticano anunció que este martes sería internado en el hospital Gemelli. Ahora se confirma que en la intervención será este mismo martes.

La recuperación de la operación demandará al menos una semana de reposo, para luego determinar si el papa debe hacer algún tipo de tratamiento o no. Eso depende de si el nódulo es benigno o maligno.

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