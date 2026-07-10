El Ministro Carlos Negro se reúne a esta hora con las máximas autoridades policiales de todo el país

El Ministro del Interior Carlos Negro se reúne este viernes al mediodía con los Jefes de Policía de los 19 departamentos y lo titulares de todas las direcciones nacionales y generales del país.

El encuentro comenzó poco antes de la hora 12 en la Escuela Nacional de Policía, y el objetivo es la “coordinación estratégica y operativa” de las fuerzas policiales del país, informa el Ministerio del Interior.

La reunión comenzó con la asunción de las recientemente designadas autoridades de la Subdirección de la Policía Nacional, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, la Jefatura de Policía de Montevideo y la Dirección Nacional Guardia Republicana.

El encuentro de trabajo ocurre pocas horas después del quíntuple homicidio registrado este viernes de mañana en el barrio el Monarca, zona de Villa García, en el límite de Montevideo con Canelones.

La reunión del ministro Negro con las autoridades policiales de todo el país estaba prevista con antelación a este quíntuple crimen.