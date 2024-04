El mensaje de los políticos uruguayos luego de que Mujica anunciara que tiene un tumor

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OrsiYamandu/status/1784982838124691850&partner=&hide_thread=false Como siempre, pero ahora en el marco de un anuncio jodido, el Pepe pone en el centro del mensaje el valor de la vida y la necesidad de seguir militando y trabajando la tierra. Único — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) April 29, 2024

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva escribió sobre Mujica en X: "Que siga haciendo lo que más le gusta, que disfrute ese bruto John Deere que tanto le envidio, que corte la alfalfa que me comentó que plantó el año pasado y que siga peleando por sus ideas. Que no se me caiga, que siga siendo un adversario duro y un colega en el amor a la naturaleza".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/camboue/status/1784973274985738335&partner=&hide_thread=false Que siga haciendo lo que más le gusta, que disfrute ese bruto John Deere que tanto le envidio, que corte la alfalfa que me comentó que plantó el año pasado y que siga peleando por sus ideas.

Que no se me caiga, que siga siendo un adversario duro y un colega en el amor a la… https://t.co/zvBXus9MoJ — Sebastian Da Silva (@camboue) April 29, 2024

El expresidente colorado Julio María Sanguinetti se limitó a escribir en X: "Al colega Mujica, nuestra amistad y esperanza".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMaSanguinetti/status/1784983947400581284&partner=&hide_thread=false Al colega Mujica, nuestra amistad y esperanza. — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) April 29, 2024

El senador Alejandro Sánchez, cercano a Mujica, escribió: "Fuerza viejo!! vamo arriba Pepe!!".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pachasanchez/status/1784968590002622644&partner=&hide_thread=false Fuerza viejo!! vamo arriba Pepe!! https://t.co/TmMOgDPiDr — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) April 29, 2024

La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse escribió: "Fuerza querido Pepe, estamos contigo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CosseCarolina/status/1784975418203812281&partner=&hide_thread=false Fuerza querido Pepe, estamos contigo. — Carolina Cosse (@CosseCarolina) April 29, 2024

El senador Mario Bergara (Frente Amplio) escribió: "Toda mi solidaridad y toda la fuerza para el compañero Pepe en esta nueva pelea que le pone la vida por delante. Arriba, Pepe!".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Mario_Bergara/status/1784968077550993824&partner=&hide_thread=false Toda mi solidaridad y toda la fuerza para el compañero Pepe en esta nueva pelea que le pone la vida por delante. Arriba, Pepe! pic.twitter.com/wk8CLnzgLo — Mario Bergara (@Mario_Bergara) April 29, 2024

El senador Charles Carrera escribió: "Hoy Pepe nos dejó un nudo en la garganta pero, también, un mensaje de esperanza para los jóvenes. Que la vida es preciosa y no se termina si hay quien tome la posta y levante tus banderas... ¡Fuerza querido viejo!".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ChCarreraLeal/status/1784968985290629235&partner=&hide_thread=false Hoy Pepe nos dejó un nudo en la garganta pero, también, un mensaje de esperanza para los jóvenes.



Que la vida es preciosa y no se termina si hay quien tome la posta y levante tus banderas...



¡Fuerza querido viejo! pic.twitter.com/USGMDqv7bh — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) April 29, 2024

El senador frenteamplista Óscar Andrade publicó una foto con Mujica y escribió: "La pucha, fuerza Pepe".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Oandradelallana/status/1784970399161143413&partner=&hide_thread=false La pucha

Fuerza Pepe pic.twitter.com/5fScpXDiCu — Óscar Andrade (@Oandradelallana) April 29, 2024

El exintendente de Montevideo, Christian Di Candia, escribió: "Una entereza como ninguna, no tengo duda alguna de que el viejo va a seguir bailando. Un inmenso abrazo a Pepe, a Lucía y todos los compañeros del MPP. ¡Fuerza le sobra!".