El homenaje de Spike Lee a su "hermano" Thomas Jefferson Byrd, asesinado a balazos

El actor negro de 70 años fue descubierto el sábado de mañana en el suroeste de la ciudad por la policía de Atlanta, con varios impactos de bala en la espalda, dijo el lunes a la AFP un portavoz policial. El equipo médico enviado al lugar constató su muerte al llegar allí.

La policía investiga lo ocurrido, pero no se han producido arrestos aún.

Un actor intenso con mucha experiencia en teatro, Thomas Jefferson Byrd recién comenzó a hacer cine a los 45 años, cuando Spike Lee le ofreció un rol secundario en su filme "Clockers".

Como líder en "Clockers" (Los traficantes) o como padre en "Get on the Bus" (La marcha del millón de hombres), impuso su técnica y su físico atípicos en el universo de Spike Lee, antes de ser llamado por otros directores.

No obstante, siguió participando en varios proyectos del cineasta neoyorquino, recientemente en la serie "She's gotta have it" (2017-19) o en el filme "Chi-Raq" (2015).

Lee le rindió homenaje publicando varias fotos suyas en su cuenta Instagram, y dijo que consideraba a Byrd su "hermano".

"Byrd era valiente, divertido, creativo, tranquilo, expresivo, y era un placer tenerlo cerca", escribió en Twitter el actor estadounidense Wendell Pierce ("The Wire", "Treme") que actuó con él en "Get on the Bus".

"Adoré trabajar junto a tí, Byrd", tuiteó la actriz ganadora del Óscar Viola Davis. "Qué excelente actor que eres. Estoy desolada de que tu vida haya terminado así".