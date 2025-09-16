El gobierno argentino inició acciones para privatizar la empresa a cargo de tres centrales nucleares

El gobierno argentino iniciará el proceso para la privatización parcial de la estatal Núcleoeléctrica, la firma a cargo de las tres centrales nucleares del país sudamericano, informó este martes el vocero presidencial Manuel Adorni.

La privatización consiste "en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional", dijo el vocero.

Un 5% del capital accionario "se adjudicará a un programa de propiedad participada, mientras el 51% restante quedará en manos del Estado nacional", agregó.

Núcleoeléctrica Argentina está a cargo de las tres centrales nucleares en operación en Argentina –Atucha I, Atucha II y Embalse– con una potencia total instalada de 1.763 Mw y un aporte que representa el 7,4% de la energía eléctrica del país.

El gobierno la había incluido entre la nómina de empresas públicas a ser privatizadas en una megaley que aprobó el Congreso en 2024.

La privatización se encuadra en la política del presidente Javier Milei de retiro del Estado de las actividades de explotación.

"Todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización", dijo Adorni.

Respecto al plan que el gobierno tiene para el sector de la energía nuclear, el portavoz indicó que se buscará "promover la inversión privada con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio, entre otras cuestiones".

Según informes financieros de la empresa, durante el primer semestre de 2025 registró un resultado operativo positivo de unos 103.000 millones de pesos, equivalente a unos 70 millones de dólares al cambio oficial.

En julio pasado el gobierno argentino también anunció el inicio de privatización de la empresa estatal de Aysa, que provee de agua y saneamiento en Buenos Aires y su periferia, una población de unos 11,2 millones de personas.

FUENTE: AFP.